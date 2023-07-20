Кому нельзя дарить часы и почему: значение предрассудка

Что нельзя дарить – почему нельзя дарить часы на день рождения – что будет, если подарить часы

Часто пожилые люди считают плохой приметой дарить часы или принимать их в подарок. Это объясняют тем, что эта вещь отмеряет время до расставания, смерти.

Однако существуют другие объяснения суеверия. По мнению эзотериков, такой "презент" все же не стоит выбирать для родителей, мужа или жены, друзей.

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Считается, что, даря часы, вы якобы отдаете другому человеку жизненное время, отмеренное вам. Также это может вызвать проблемы в жизни, трудностях и тревогах. А на подарок лучше выбирать что-то полезное, нейтральное, или, если человек хочет часы, то подарите ему деньги на него.

Кроме этого, наши предки придумали, как обойти негативное значение этого популярного предрассудка. Для этого нужно выставить стрелки на неверное время. Уже получатель "презента" настроит его на нужное время и станет его обладателем.

Однако деловая сфера не пользуется такими запретами, ведь хорошим тоном считается подарить часы начальнику, бизнес-партнеру или коллеге. Ведь дорогие и качественные часы подчеркнут статус человека.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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