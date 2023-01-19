Конец ретроградного Меркурия принесет удачу трем знакам зодиака: у них начинается прекрасный период

Ретроградный Меркурий заканчивается 18 января и приносит хорошие новости трем знакам зодиака. Только теперь 2023 год может начаться по-настоящему для них.

Воздействие планеты, несомненно, оставил некоторые подсказки, которые могут быть очень полезны для вас, чтобы снова установить порядок и баланс в своей жизни. Астрологи назвали три знака, которые начнут жить в гармонии.

Овен

Поразмышляйте над всем, что произошло в вашей жизни с начала ретроградного Меркурия, и внимательно изучите каждую из проблемных ситуаций, чтобы найти правильные решения. Из-за этого движения у вас, вероятно, возникло ощущение, что вы ничего не контролируете. Но к счастью, вы наконец-то сможете более четко представлять себе свои цели и смотреть на определенные ситуации, ранее считавшиеся сложными, под другим углом.

Желание вернуть контроль над своей жизнью и вернуться на верный путь становится все сильнее и сильнее. Итак, если вы хотите найти решение своих проблем, вы можете сделать это сейчас, пока вас поддерживают звезды. С Юпитером в вашем знаке зодиака вы чувствуете, что снова контролируете свою судьбу, так что вы можете доказать это себе и всем вокруг.

Дева

Вероятно, вы очень переживаете, что не успели выполнить некоторые задачи, связанные с вашей работой. Больше не вините себя в этом, ведь вы снова станете более продуктивными и активными. У вас больше нет причин чувствовать себя плохо. Что касается вашего профессионального положения, успех гарантирован. Ваши усилия скоро окупятся, и, скорее всего, вы получите значительное повышение или прибавку к зарплате.

Пора быть открытыми для новизны, воспринимать изменения и использовать каждую возможность, которая появляется на вашем пути. Помните, что в этот период у вас расположение звезд, поэтому не медлите, используйте силу небес, чтобы добиться успеха. Хотя начало этого года, пожалуй, было для вас трудным, конец ретроградов поможет вам медленно подняться по склону.

Скорпион

Вы, наконец, можете стать более продуктивными и мотивированными. Конец этого ретроградного движения придаст вам энтузиазм, надежды и сил для достижения ваших мечтаний. Теперь идеальное время, чтобы инвестировать в свое будущее, не ждите, пока вы почувствуете, что полностью готовы начать работу. Откажитесь от идеи совершенства и сделайте все возможное, чтобы добиться успеха, не слишком задумываясь.

Кроме того, ваш прошлый опыт поможет вам вовремя добиться поставленных целей и выйти из них победителем. На любовном фронте от вас зависит спровоцировать ли романтическую встречу. Во всяком случае, звезды дарят вам свое благословение на эту тему.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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