"Конкурс фигурного лежания": в сети показали уничтоженных оккупантов у Соледара (видео)

Военный с позывным "Мадьяр" показал уничтоженных российских захватчиков у Соледара Донецкой области. Оккупанты приняли участие в конкурсе фигурного лежания.

В своем Telegram-канале командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди показал видео с ликвидированной силой врага, уничтожаемых ежедневно и беспощадно. Да, военные "минунули" 15 "червей".

"Есть дилемма. Коллеги-артиллеристы, согласитесь в частные, кто именно приторговал? ХХ, ХХ и ХХ пошли в ответ (а в ночном фильме должно прозвучать). Сегодня так динамично, что не фиксанули МАЭСТРО. Соловьиной за кадром Праздников, Колом и Лесь. ПМ: Глаза и Жало", – говорится в сообщении Мадяра.

Какая ситуация на Донбассе

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телеканала "Freeдом", что россияне не могут захватить 10-тысячный город. Поэтому оккупанты врут о его якобы увлечении.

"Сейчас у них (русских, – ред.) осторожный "писк", что якобы они преуспели (в Соледаре). Если же вы такие храбрые и все захватили, то почему не показываете это подробно. А у них все осторожно. И даже эту недопобеду они делят между преступниками "Вагнера" и кадровыми военными РФ. 10-тысячный город они не могут захватить и лгут, что они его захватили", – отметил Череватый.

По его словам, Вооруженные силы Украины ведут перманентный огонь из артиллерии по врагу, который кое-где продвинулся в Соледаре. Оккупанты предпринимают попытки спрятаться в уцелевших зданиях, но по ним жестко отрабатывают.

"Это очередная "пирровая победа", где много шума. Где ваша стратегическая наступательная операция, где вы прорвали систему обороны, где вы чего-то достигли? Это просто бравада. Захватить поселок не смогла регулярная армия, а взяла какая-то стая преступников, штрафбат? Тогда возникает вопрос, армия ли это вообще", – подытожил Череватый.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что в Соледаре продолжаются бои.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения. Военная помощь от западных стран будет выделена в ближайшее время.

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