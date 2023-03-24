Контрразведчики СБУ показали взрывную работу ударных дронов и уничтоженную российскую технику (видео)

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины активно участвуют в боевых действиях на фронте. С начала года бойцы "намолотили" десятки единиц российской техники.

Для этого контрразведчики используют ударные беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что бойцы дронами-камикадзе уничтожили по меньшей мере:

пять танков;

четыре крупнокалиберных пушки "Гиацинт";

три БМП и два бронированных автомобиля;

четыре грузовых автомобиля;

14 плавсредств;

два склада с боекомплектом;

огневые точки минометного расчета

Читайте также: Бойцы 92-й бригады показали уничтожение пункта управления оккупантов

Кроме того, совместно с артиллеристами, бойцы контрразведки скорректировали огонь и уничтожили еще 50 единиц вооружения:

14 танков;

10 САУ;

две самоходные минометы "Тюльпан" калибром 240 мм;

четыре пушки;

12 БМП и других бронированных машин;

14 грузовиков;

два пункта управления БПЛА "Орлан-10";

станцию РЭБ "Р-934БМВ";

понтонную переправу;

башню с разведывательным оборудованием.

Также контрразведчики СБУ "устроили фейерверки" на 12 складах с боекомплектом оккупантов. На видео показана работа военных в течение последних нескольких дней.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!