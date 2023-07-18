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Копеечное средство, которое поможет отмыть мыльные разводы в душевой кабинке

Былим Елена

Копеечное средство, которое поможет отмыть мыльные разводы в душевой кабинке

Душевая кабина – это место, где мы каждый день сталкиваемся с влагой и моющими средствами. В результате на стеклянных и керамических поверхностях могут образовываться некрасивые мыльные и известковые налеты.

Чтобы избавиться от них, можно использовать сухую горчицу.

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Для этого вам понадобится:

  • 6 столовых ложек сухой горчицы
  • стакан теплой воды
  • губка или мягкая щетка

Как почистить душевую горчицу

  1. Смешайте горчицу с водой до получения однородной массы.
  2. Нанесите смесь на поверхность душевой кабины губкой или мягкой щеткой.
  3. Тщательно протрите все загрязнения и оставьте на 20 минут.
  4. Затем смойте смесь водой.
  5. Протрите поверхности досуха мягкой тканью.

В результате ваша душевая кабина будет безупречно чистой и без разводов.

Узнайте в материале UAportal, какими средствами можно очистить душевую кабину, чтобы улучшить внешний вид и продлить срок эксплуатации.

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