Копеечное средство поможет прочистить забитый волосами слив в ванной: неожиданный лайфхак

Разнообразных подручных средств для прочистки канализации достаточно много. Большинство из них хорошо справятся с отложениями жира, известкового налета и т.д.

Однако если слив в ванной или душевой кабине засорился волосами, то с этой неприятностью может не справиться даже сильные химические средства. Однако можно справиться с проблемой копеечным средством.

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Вам понадобится строительный нейлоновый хомут или еще как его называют – стяжка. Ее можно приобрести в строительном магазине за небольшие деньги. Но выберите стяжку максимально длинную.

Канцелярским ножом нужно осторожно по всей длине стяжки сделать неглубокие насечки, чтобы она стала похожа на елочную веточку. Затем острый конец хомута впихните в ливень, поковыряйтесь им в ливне и потяните извлекать волосы из отверстия.

Предостережение: надрезы осторожно, чтобы не порезать руки. Также насечки не должны быть глубокими, в противном случае часть стяжки может оторваться и остаться в ливне.

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Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию.

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