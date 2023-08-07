Корвалол может помочь при борьбе с герпесом: лайфхак, о котором мало кто знает

Никогда не приятно переносить простуду на ногах и более того, когда она возникает на лице. Сознание неприятной боли и зуда может вызвать дискомфорт, особенно если простуда не подсыхает.

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Почувствовали намек на легкое жжение и зуд? Существует обычный метод успокоить эти противные симптомы. Вам понадобится ватный диск и флакончик Корвалола. Смочите ватный диск и приложите его к месту, где появится герпес, прижимая в течение 5-7 минут. Об этом пишет Greenpost.

Особенность Корвалола состоит в том, что его спиртовая основа дезинфицирует, а травяной состав успокаивает раздражение. Обычно через 15 минут жжение исчезает, если нет, можно повторить процедуру. Важно провести примочку как можно раньше или в первую возможность для достижения лучших результатов.

Применяя этот метод постоянно, вы почти забудете о том, что такое простуда на губах. Это средство поможет вам избежать неприятных последствий простуды и быстрее исцелить уязвимые участки на вашем лице.

Отмечается, что у Корвалола достаточно эффективный успокаивающий эффект, а спиртовая основа помогает дезинфицировать поврежденные места. Однако если состояние не улучшается, рекомендуется обратиться к медицинским специалистам для консультации и диагностики.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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