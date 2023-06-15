Косатки чаще нападают на лодки и стали обучать этому своих сородичей – ученые

У пиренейского побережья Европы Косатки напали на третью яхту и утопили ее. Теперь эксперты считают, что их поведение копирует остальные косатки.

Как пишет Live Science, три косатки напали на яхту в ночь на 4 мая в Гибралтарском проливе, у побережья Испании, они оторвали ей руль. Это были две маленькие и одна большая косатка.

Шкипер яхты рассказал, что маленькие косатки рвали руль судна, а большая несколько раз отходила назад и полной силой таранила его со стороны. По его словам, меньшие косатки последовали примеру большой.

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Отмечается, что береговая охрана спасла экипаж и отбуксировала лодку в Барбату, но яхта затонула у входа в порт.

Издание пишет, что несколькими днями ранее стая из шести косаток напала на второе парусное судно, плывущее по проливу. Капитан судна сказал, что было похоже, как мать учила малых косаток бить по рулю.

Сообщается, что столкновения с косатками у пиренейского побережья становятся все чаще. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Marine Mammal Science, эти приступы преимущественно направлены на парусные суда и происходят по четкой схеме: косатки приближаются с кормы, чтобы ударить по рулю, а затем теряют интерес, как только им удается остановить судно.

Напомним, жителям Австралии и туристам советуют держаться подальше от океана. Акулы начали массово охотиться на отдыхающих и серфингистов.

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