Косатки напали на китовую акулу и высосали из нее печень (жуткое видео)

Косатки напали на китовую акулу и выели из нее печень. Видео нападения было снято Джеймсом Москито, генеральным директором Ocean Safaris.

Как сообщает IFLScience, китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире и ранее не имели врагов среди атаковавших их хищников. Однако косатки оказались серьезной угрозой для них.

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Выяснилось, что косатки часто работают вместе, чтобы напасть на свою добычу.

На видео видно, как косатки приближаются к китовой акуле, длиной около 18 метров, пока одна из них не присасывается к нижней части живота акулы. Косатка начинает выедать печень китовой акулы, пока та не погибнет.

Напомним, это не первый случай, когда косатки нападают на китовых акул. В 2009 году группа косаток напала на китовую акулу у берегов Южной Африки и выела ее печень.

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