Косметологи назвали три основных угрозы для кожи осенью и методы борьбы с ними

Осенью многие из нас замечают негативные изменения на коже лица, вызванные продолжительным пребыванием под солнцем. Давайте рассмотрим какие проблемы могут возникнуть с кожей осенью и способы борьбы с ними.

Об этом пишет ТСН.

Сухость и дегидратация кожи

Летний ветер, солнце и соленая вода могут высушивать кожу и нарушать защитный барьер, особенно у людей со светлой и чувствительной кожей. После лета кожа может выглядеть уставшей, с мелкими морщинами, шелушиться и страдать от раздражений. Для борьбы с сухостью рекомендуется использовать плотные кремы и сыворотки, содержащие компоненты, необходимые для восстановления барьера кожи. Такие компоненты включают триглицериды, жирные кислоты, сквалан, холестерин, витамины и пептиды. Также можно использовать профессиональные процедуры биоревитализации для восстановления гидробаланса кожи после лета.

Появление новых морщин

Ультрафиолетовое излучение является одной из основных причин разрушения коллагена и эластина, что приводит к морщинам и старению кожи. Во избежание этого можно использовать продукты с гиалуроновой кислотой, которая помогает сохранять влагу и нормализовать водный баланс кожи. Также существуют различные процедуры, такие как ботулинотерапия, ультразвуковой лифтинг, лазерная терапия и инъекционная коллагенотерапия, которые могут помочь уменьшить признаки старения.

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Пигментация кожи

После лета у многих могут появиться пигментные пятна, такие как веснушки или солнечное лентиго. Для борьбы с ними можно использовать средства для отбеливания кожи. Если пятен очень много или появилась мелазма, лучше обратиться к специалисту. Косметологи предлагают лазерное или фотолечение, мезотерапию и другие процедуры для уменьшения пигментации.

Сохранение здоровой кожи осенью требует правильного ухода и, в случае необходимости, профессиональной помощи от косметологов.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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