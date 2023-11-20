'Котрий' или 'який': Авраменко рассказал о случаях употребления местоимений

Знаете ли вы о разнице между "котрий" и "який"? Когда и в каких случаях следует употреблять то или иное местоимение?

Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал о разнице между "котрий" и "який" в эфире программы "Завтрак с 1+1". По его словам, в украинском языке местоимение "которое" нужно употреблять в тех случаях, когда речь идет о времени или когда нужно кого-то или что-нибудь выделить.

Авраменко отметил, что в роли связующего слова "котрий" употребляется реже, чем "який" или "що". Это местоимение следует употреблять тогда, когда речь идет о времени – "Не знаю, котра година", или когда идет выделение или выделение чего-то или кого-то – "Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший".

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Он добавил, что существует ложное утверждение, что местоимения "який" можно использовать только к существам, а "що" – к несуществам. Однако их можно использовать в любых вариантах. Кроме этого, Александр Авраменко советует чередовать эти слова, чтобы не возникало повторений.

Напомним, языковед Александр Авраменко рассказал, можно ли пользоваться выражением "бажаю удачі".

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