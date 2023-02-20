'Красиво птичка улетела': батальон К-2 показал работу дрона-камикадзе по вражеской технике

Украинские воины, ныне воюющие на Донбассе в составе 54-й механической бригады имени гетмана Ивана Мазепы, ликвидировали российских оккупантов и их военную технику с помощью дрона-камикадзе.

Кадры своей работы бойцы из "Боевой группы К-2" показали в соцсетях. С дрона наши защитники заметили российского солдата, возившегося у командной машины.

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Задействовав беспилотник камикадзе, они четко навели его на цель и уничтожили российскую боевую машину вместе с ее обслуживающим персоналом.

"Батальон К-2 54 ОМБР продолжает уничтожать врагов и их технику. На этот раз испытали дрон-камикадзе. Как вам? Красиво птичка улетела?", – прокомментировали эти кадры украинские воины.

Справка: Боевая группа К-2 54 ОМБр имеет в штате несколько десятков бойцов. Ими руководит Кирилл Верес, рассказывавший еще в начале войны, что К-2 является элитным подразделением. Основная ее часть сформировалась еще во времена АТО в составе 92-й бригады. Это были преимущественно разведчики, которые со временем превратились в "универсальных солдат".

В комментарии "Громадському" Верес рассказывал, что 90% боевой группы имеют орден "За мужество" третьей степени, некоторые бойцы имеют ордена 2 и 3 степеней.

Сам Верес – полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. А в апреле 2022 года Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

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