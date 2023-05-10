День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

Во второе воскресенье мая в Украине отмечают светлый и теплый праздник – День матери. В этот день нужно поздравить своих мам, поблагодарить их и выразить слова любви.

UAportal предлагает красивые поздравления на День матери от дочери в прозе, стихах и картинках. Сделайте своего самого родного человека счастливым!

Приветствие для мамы в стихах

День матери – так трогателен, чист,

Такой великолепный, светлый праздник.

И блеск в глазах от радости лучист,

И столько пожеланий добрых разных!

Пусть дети оправдают во сто крат

Все мамины прекрасные стремленья.

День каждый будет сказочно богат,

Даря волшебно добрые мгновенья!

***

Как маму можно не любить?

Ведь никого же нет роднее!

Ведь ты дала возможность жить

И сделала меня сильнее.

Мамуля, с праздником тебя!

Здоровья, счастья и удачи,

И если что не так, прости меня,

Ты для меня так много значишь!

***

Сегодня праздник, мама,

День матери, твой день!

Хочу сказать немало

Хороших слов тебе.

Хочу, чтоб улыбалась,

Твоя улыбка – класс!

Поменьше волновалась

И радовала нас!

***

Будь здорова, уверена и искренна,

Радостной будь и не печалься!

Пусть жизнь твоя продолжается в мире,

Ты самая лучшая мама – улыбайся!

***

Мама! Дай руки твои поцелую

И прижму я тебя к груди…

Я так люблю тебя, мама и ценю,

Ты самая родная для меня из людей!

Искренне с Днем матери я поздравлю,

Нежность свою тебе щедро отдам!

Счастья и здоровья тебе пожелаю,

Ты самая хорошая в мире из мам!

Приветствие в прозе

Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. День матери – это особый праздник, напоминающий о родном человеке. Желаю душевного спокойствия, успеха, сопутствующего всему, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и переливающегося через край счастья!

***

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты добрая, кроткая, милая, мудрая мамочка и самая лучшая на свете. Я тебя очень люблю!

***

С Днем Матери! Желаю каждый день встречать с доброй улыбкой и яркой мечтой, светлой надеждой и неутомимым вдохновением. Пусть дети любят, ценят, обнимают, целуют, радуют и дарят целый мир чудес и восхищения. Желаю благополучия в семье и истинной гордости своих детей!

***

Дорогая мама, поздравляю тебя с Днем матери! Ты самый важный человек в моей жизни, и я всегда буду благодарен тебе за твою любовь и поддержку. Желаю тебе крепкого здоровья, а если слез – то только от счастья!

***

Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днем матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

Поздравления в картинках

День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

День матери 2023 - поздравление на день матери - как поздравить маму с днем матери

Напомним, что украинцы в этом году 14 мая отметят День матери. Ежегодно дата меняется, поскольку она приходится на второе воскресенье мая. Подробнее об истории праздника читайте в материале UAportal.

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