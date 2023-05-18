Красный перец и вода: как отпугнуть голубей от балкона

Нередко голуби выбирают балконы в качестве места для гнездования, ведь там теплее, достаточно комфортно и, вероятно, есть что-нибудь съедобное. Однако очень быстро эти птицы превращают аккуратный балкон в нечто ужасное. Кроме того, эти птицы переносят опасные болезни, недаром их называют "небесными крысами".

Как сделать свой балкон непривлекательным для птиц? Есть несколько методов:

Ультразвук

Голуби, как и другие животные и птицы, очень не любят ультразвук. Поэтому можете купить в специализированном магазине ультразвуковой отпугиватель и забыть о голубях.

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Красный перец

Посыпьте балкон и подоконник красным перцем, гвоздикой, шафраном, черным перцем или карри. Это очень ароматные специи, запах которых отпугивает птиц. Но следите, чтобы их не развеивал ветер.

Вода

Голуби очень боятся воды. Заметив незваных гостей на своей территории, побрызгайте на них водой.

Также заберите с балкона всю еду, коробки, пледы, теплые вещи, которые могут использовать голуби для витья гнезд.

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