Кристина Соловий раскритиковала творчество Тины Кароль: как ей ответила певица

Известная украинская певица Кристина Соловий на днях заявила, что у ее коллеги Тины Кароль нет хороших песен, которые бы ей хотелось слушать. Скандальное заявление она сделала при записи подкаста на YouTube-канале "Слух".

Соловей добавила, что хиты Тины Кароль в основном – русская музыка. "У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это российская музыка", – заявила она.

Тина Кароль тем временем в Инстаграм выложила кусок видео с Соловий, подписала его "все будет хорошо" и дорисовала несколько смайликов. Один из них – смех сквозь слезы. Также она добавила к сообщению смайлик, что означает "успокойся", на котором изображен успокаивающий массаж головы.

Сразу после этого видео Кароль выложила другое – где она исполняет песню "Вільна" и добавила к нему ссылку на страницу в YouTube.

Эта ссылка переводит на видео, где Кароль в рамках общенационального телемарафона "Єдині. У новий рік разом" исполняет песни "Україна – це ти", "Вільна", "Вільні. Нескорені".

Вероятно, таким образом певица решила напомнить, что у нее есть не только русскоязычные хиты.

Напомним, в декабре 2022 года в соцсетях произошел взрыв после нового клипа, где Кристина Соловий целовалась с женатым писателем Сергеем Жаданом.

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