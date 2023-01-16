Христина Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль: як їй відповіла співачка

Відома українська співачка Христина Соловій днями заявила, що її колега Тіна Кароль не має хороших пісень, які б їй хотілося слухати. Скандальну заяву вона зробила під час запису підкасту на YouTube-каналі "Слух".

Соловій додала, що хіти Тіни Кароль в основному – російська музика. "У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика", – заявила вона.

Відео дня

Тіна Кароль тим часом в Інстаграмі виклала шматок відео з Соловій, підписала його "все буде добре" та домалювала кілька смайликів. Один з них – сміх крізь сльози. Також вона додала до допису смайлик, що означає "заспокойся", на якому зображено заспокійливий масаж голови.

Одразу після цього відео Кароль виклала інше – де вона виконує пісню "Вільна" та додала до нього посилання на сторінку у YouTube.

Це посилання переводить на відео, де Кароль у рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині. У новий рік разом" виконує пісні "Україна – це ти", "Вільна", "Вільні. Нескорені".

Мабуть, таким чином співачка вирішила нагадати, що у неї є не лише російськомовні хіти.

Нагадаємо, у грудні 2022 року у соцмережах стався вибух після нового кліпу, де Христина Соловій цілувалася з одруженим письменником Сергієм Жаданом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!