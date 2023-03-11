Кто и в каком возрасте может выйти на пенсию по выслуге лет в Украине

В Украине ряд граждан вправе получать пенсии по выслуге лет. Речь идет о лицах, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, передает "На пенсии". Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающего право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей.

На такие выплаты могут рассчитывать граждане, независимо от возраста, имеющих достаточное количество стажа, в частности:

артисты при наличии стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;

работники авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет от 25 лет на 1 апреля 2015 до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 1 апреля 2015 года до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года;

спортсмены при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

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Кроме этого, при наличии соответствующего количества стажа по профессии, по достижении 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами, пенсию за выслугу лет могут оформить:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технического состава гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докерам-механизаторам) в портах;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Размеры пенсий зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы.

Пенсия назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, что дает право на такую пенсию.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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