Кто имеет право сняться с военного учета и как это сделать

Понятие "снятие с военного учета" и "исключение из военного учета" нередко воспринимают как синонимы, однако они имеют принципиальные отличия - как в основаниях, так и в последствиях для военнообязанных. Снятие с военного учета является временной процедурой, не лишающей человека военнообязанного статуса.

К таким случаям относятся, например, изменение места жительства, обучение в военных учебных заведениях, отбывание наказания в местах лишения свободы или прохождение принудительных медицинских мер. Также с учета снимают выехавших за границу, был зачислен в ряды ВСУ, или в случаях, когда такое решение принимают Министерство обороны или СБУ. Об этом сообщили специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Несмотря на снятие с учета, такое лицо должно повторно встать на учет, например, в новом территориальном центре комплектования, и сделать это нужно в течение семи дней. Особенно это важно во время военного положения, ведь любая смена места жительства требует согласования с ТЦК и СП.

Исключение из военного учета, в отличие от снятия, является окончательным и предполагает полную утрату военнообязанного статуса. Это возможно в случае признания лица непригодным к службе по результатам ВЛК, достижения предельного возраста (60 лет), потери украинского гражданства или смерти (фактической или юридической — по решению суда о признании без вести пропавшим или умершим). После исключения из учета лицо не обязано проходить ВЛК или другие процедуры и имеет право на выезд за границу даже во время военного положения.

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При исключении в военном билете производится соответствующая отметка, но сам документ остается у владельца. Это отражает завершение обязанностей перед войском, тогда как снятие с учета предполагает лишь временное прекращение.

Отдельно стоит упомянуть, что, несмотря на мобилизационный возраст с 25 лет, в Украине фиксируются случаи, когда родители вывозят своих сыновей за границу еще к 18-летию из-за страха возможной мобилизации в будущем. После достижения совершеннолетия уехать за пределы страны мужчинам становится уже невозможно без соответствующих оснований.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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