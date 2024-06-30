Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации: что для этого нужно

Военнообязанным гражданам могут вручить повестку. Однако не всех мужчин призовут в ряды ВСУ.

В УНИАН рассказали, кто из мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации. Так в армию принудительно не призовут:

лиц с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВЛК;

лиц, находившихся в плену;

родителей троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родителей, приемных родителей и опекунов ребенка с инвалидностью;

родителей, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родителей несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матерей-одиночек и родителей-одиночек;

научных работников и учителей, преподавателей, работающих не менее чем на 0,75 ставки;

опекунов людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лиц, содержащих родителей с инвалидностью I или II и не имеющих трудоспособной жены или мужа;

военнообязанных граждан, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

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Также отсрочку от мобилизации имеют:

судьи;

нардепы;

члены Счетной палаты;

дипломаты;

омбудсмены;

работники военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ДСТУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалисты экспертной службы МВД.

Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может снизиться.

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