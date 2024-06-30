Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации: что для этого нужно
Военнообязанным гражданам могут вручить повестку. Однако не всех мужчин призовут в ряды ВСУ.
В УНИАН рассказали, кто из мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации. Так в армию принудительно не призовут:
- лиц с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВЛК;
- лиц, находившихся в плену;
- родителей троих и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;
- родителей, приемных родителей и опекунов ребенка с инвалидностью;
- родителей, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родителей несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матерей-одиночек и родителей-одиночек;
- научных работников и учителей, преподавателей, работающих не менее чем на 0,75 ставки;
- опекунов людей, признанных недееспособными согласно решению суда;
- лиц, содержащих родителей с инвалидностью I или II и не имеющих трудоспособной жены или мужа;
- военнообязанных граждан, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.
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Также отсрочку от мобилизации имеют:
- судьи;
- нардепы;
- члены Счетной палаты;
- дипломаты;
- омбудсмены;
- работники военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ДСТУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалисты экспертной службы МВД.
Напомним, ранее другой нардеп заявлял, что мобилизационный возраст в Украине может снизиться.
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