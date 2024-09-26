Кто из мужчин получит отсрочку от мобилизации в октябре

В октябре некоторые категории военнообязанных в Украине могут оформить отсрочку от мобилизации. Это можно сделать как лично, так и дистанционно через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Основания для предоставления отсрочки определены статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, кто имеет право на отсрочку.

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К таким категориям относятся опекуны недееспособных лиц, мужчины и женщины с тремя и более детьми до 18 лет, лица, самостоятельно воспитывающие ребенка или имеющие на содержании ребенка с инвалидностью, и ухаживающие за инвалидами I или II группы. Также право на отсрочку имеют соискатели образования и работники учебных заведений, которые работают на ставку не менее 0,75.

Процедура оформления отсрочки включает в себя подачу заявления и подтверждающих документов в ТЦК. Это можно сделать как лично, так и отдаленно, однако дистанционный способ может вызвать трудности. Часто военные учреждения требуют личного присутствия, чтобы предоставить соответствующую справку.

Следует отметить, что получившие отсрочку имеют право по собственному желанию подписать контракт и присоединиться к службе, если они этого желают.

Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине изменили правила мобилизации для двух категорий мужчин.

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