Кто из пенсионеров имеет скидку на 'коммуналку': перечень профессий с правом на льготу

Некоторым категориям пенсионеров разрешено не оплачивать коммунальные услуги. Такое право им предоставляет льгота, которая может полностью (на 100%) покрывать расходы. В то же время воспользоваться этой возможностью могут только те, кто имеет определенную профессиональную специальность.

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, кроме компенсации за коммунальные услуги, пенсионеры также могут получить помощь на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает "24 Канал".

Согласно установленным требованиям, право на льготу имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и в свое время работали по следующей профессии:

педагогический работник,

работник медицины,

фармацевт,

специалист по защите растений,

библиотекарь,

работник музея,

работник учреждения культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности,

работник сферы культуры.

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Поэтому эти пенсионеры имеют возможность подать заявление на получение льготы через сервисный центр ПФУ, через представителя местной власти или онлайн.

Для этого необходимо предоставить справку о проживании в сельской местности и документ, подтверждающий право на льготу.

Льгота предоставляется, если в течение последних шести месяцев средний месячный доход на одного человека в семье не превышает 3 760 гривен.

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