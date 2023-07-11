Кто из пенсионеров может получить надбавку по уходу: названы условия

Как пенсионерам с инвалидностью получить надбавку по уходу

Повышение надбавок для лиц, нуждающихся в уходе, установлено для пенсионеров в Украине. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области.

Надбавка по уходу применяется к пенсиям по возрасту, инвалидности и выслуге лет, которые назначены согласно Законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

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Порядок назначения надбавки по уходу определен постановлением Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 года № 654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Прибавка по уходу назначается следующим категориям лиц:

лицам с инвалидностью I группы;

одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигших пенсионного возраста;

одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста;

одиноким получателям пенсии по возрасту и за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Назначение надбавки по уходу осуществляется на основании заявления (за исключением лиц с инвалидностью I группы) и справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о необходимости постоянного постороннего ухода.

В заявлении пенсионер (за исключением лиц с инвалидностью I группы) отмечает, что у него нет трудоспособных родственников, которые согласно законодательству должны его содержать. Место обитания таких родственников не имеет значения для назначения надбавки.

Инвалидам I группы надбавка назначается на основании справки МСЭК без подачи заявления для какого-либо вида пенсии.

Субсидию по уходу не будут получать лица, получающие государственную социальную помощь по уходу согласно Закону Украины 1727-IV от 18 мая 2004 года "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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