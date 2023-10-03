Кто из пенсионеров может получить надбавку по возрасту этого октября

Кто получит надбавки к пенсии в октябре

Повышения пенсий в октябре текущего года в Украине не предполагается. Однако некоторые граждане, достигшие определенного возраста, смогут получить ежемесячные доплаты к своим пенсиям.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №168 установлено, что ежемесячная компенсационная выплата будет назначаться лицам с достигнутым возрастом:

Украинцы, уже достигшие 80 лет и старше, получат дополнительную сумму к пенсии в размере до 570 гривен. Лица, достигшие 75 лет, будут получать доплату к пенсионным выплатам в размере до 456 гривен. Граждане, которым исполнилось 70 лет, получат ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен.

Эти компенсационные выплаты предоставляются пенсионерам, у которых размер пенсионных выплат, учитывая все надбавки, повышение и индексацию, не достигает размера средней заработной платы в Украине, что на данный момент составляет 16 012 гривен.

Расчет средней заработной платы (дохода), используемой для исчисления пенсий, производится Пенсионным фондом Украины на основании данных Государственной налоговой службы, предоставляемых в рамках межведомственного обмена информацией.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!