Кто из украинских пенсионеров может потерять выплату пенсии за три месяца и почему

В Украине пенсия по возрасту назначается со дня, следующего после достижения пенсионного возраста. Однако важное условие: чтобы получить выплаты в полном объеме, необходимо своевременно обратиться в Пенсионный фонд.

Если человек подает документы на пенсию позже, чем через три месяца после достижения соответствующего возраста, начисление начинается не с момента, когда он имел право на пенсию, а со дня фактического обращения. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины, передает 24 Канал.

К примеру: если гражданин достиг пенсионного возраста 20 февраля, то для сохранения всех выплат он должен подать заявление до 20 мая. Если же обращение состоится 21 мая или позже, то пенсию начнут выплачивать именно с этой даты без компенсации за предыдущие три месяца.

Кому в Украине назначают пенсии

Пенсия в Украине назначается в следующих случаях:

по возрасту - со следующего дня после достижения пенсионного возраста;

- со следующего дня после достижения пенсионного возраста; по инвалидности – с даты установления инвалидности;

– с даты установления инвалидности; в случае потери кормильца - со дня, следующего после его смерти;

- со дня, следующего после его смерти; за выслугу лет - со следующего дня после освобождения от должности, дающей право на такую пенсию (но не ранее 24 февраля 2022).

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Если пенсия по возрасту назначается автоматически (без личного обращения), она начисляется со дня, следующего за достижением пенсионного возраста.

Чтобы не потерять деньги, следует своевременно подавать заявление на назначение пенсии — желательно в течение первых трех месяцев после достижения пенсионного возраста.

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