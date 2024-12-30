Кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках в 2025 году: объяснение
В 2025 году в Украине определенные группы населения смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в маршрутках.
Так, законодательство предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для социально уязвимых групп населения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт Безоплатной правовой помощи.
Речь идет о следующих категориях лиц:
участники боевых действий и лица, приравненные к ним;
- инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;
- военнослужащие срочной службы;
- военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;
- родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
- Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
- полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
- реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
- лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
- граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
- дети из многодетных семей;
- дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).
Читайте также: Налоговая социальная льгота в 2025 году: какой размер ожидается
Водитель, который перевозит пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не имеет права отказывать в льготном проезде, за исключением ситуаций, определенных законодательством.
Стоит отметить, что необоснованный отказ в льготной перевозке пассажиров предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.
Что делать, если вам отказали в льготном проезде
В случае необоснованного отказа в бесплатном проезде необходимо:
- Выяснить название перевозчика и его контактные данные.
- Узнать фамилию, имя, отчество водителя.
- Записать номер транспортного средства.
- Указать точное время и маршрут.
- Купить и сохранить билет.
- Привлечь свидетелей.
Далее следует подать заявление в соответствующие органы, такие как:
- полиция;
- территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- транспортный отдел городского совета;
- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право пенсионеры.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!