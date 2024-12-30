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Кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках в 2025 году: объяснение

Анастасия Крыщук

Кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках в 2025 году: объяснение
Для кого предусмотрен бесплатный проезд в маршрутках. Источник: Телерадиокомпания Люкс

В 2025 году в Украине определенные группы населения смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в маршрутках.

Так, законодательство предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для социально уязвимых групп населения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт Безоплатной правовой помощи.

Речь идет о следующих категориях лиц:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

  • инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;
  • военнослужащие срочной службы;
  • военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;
  • родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;
  • ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,
  • Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
  • полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
  • реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;
  • лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);
  • граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;
  • дети из многодетных семей;
  • дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

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Водитель, который перевозит пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не имеет права отказывать в льготном проезде, за исключением ситуаций, определенных законодательством.

Стоит отметить, что необоснованный отказ в льготной перевозке пассажиров предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.

Что делать, если вам отказали в льготном проезде

В случае необоснованного отказа в бесплатном проезде необходимо:

  1. Выяснить название перевозчика и его контактные данные.
  2. Узнать фамилию, имя, отчество водителя.
  3. Записать номер транспортного средства.
  4. Указать точное время и маршрут.
  5. Купить и сохранить билет.
  6. Привлечь свидетелей.

Далее следует подать заявление в соответствующие органы, такие как:

  • полиция;
  • территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • транспортный отдел городского совета;
  • Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право пенсионеры.

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