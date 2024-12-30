Кто из украинцев будет иметь право на бесплатный проезд в маршрутках в 2025 году: объяснение

В 2025 году в Украине определенные группы населения смогут пользоваться правом на бесплатный проезд в маршрутках.

Так, законодательство предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте для социально уязвимых групп населения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт Безоплатной правовой помощи.

Речь идет о следующих категориях лиц:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

инвалиды войны и лица, которые приравнены к ним;

военнослужащие срочной службы;

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;

родители, которые находятся на иждивении военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время прохождения военной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охранной службы, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты,

Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, которые стали инвалидами вследствие репрессий;

лица с инвалидностью первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

граждане, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесены к первой категории, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, которые относятся ко второй категории;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

дети из многодетных семей;

дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения).

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Водитель, который перевозит пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не имеет права отказывать в льготном проезде, за исключением ситуаций, определенных законодательством.

Стоит отметить, что необоснованный отказ в льготной перевозке пассажиров предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.

Что делать, если вам отказали в льготном проезде

В случае необоснованного отказа в бесплатном проезде необходимо:

Выяснить название перевозчика и его контактные данные. Узнать фамилию, имя, отчество водителя. Записать номер транспортного средства. Указать точное время и маршрут. Купить и сохранить билет. Привлечь свидетелей.

Далее следует подать заявление в соответствующие органы, такие как:

полиция;

территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

транспортный отдел городского совета;

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие льготы имеют право пенсионеры.

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