Кто из украинцев получит выплаты ко Дню Независимости: названы все категории

Некоторые категории граждан имеют право на получение денежной помощи. Речь идет об одноразовых выплатах, приуроченных ко Дню Независимости.

Выплаты должны осуществить до 24 августа. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет "24 канал".

Право на получение средств имеют лица с инвалидностью, приобретенной вследствие войны, а также бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые на момент заключения не достигли 14-летнего возраста, и которые признаны инвалидами из-за общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам:

I группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

ІІІ группа – 2 700 гривен.

Вместе с тем Украинцы, имеющие особые заслуги перед государством, получат единовременную выплату в размере 3 100 гривен.

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Участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства, бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые на момент заключения не достигли 18 лет, а также детям, рожденным в таких местах содержания их родителей, предусмотрена помощь в сумме 1 000 гривен.

Членам семей погибших или умерших участников боевых действий, военнослужащих и защитников Украины, а также вдовам и вдовцам, которые не вступили в новый брак (при условии, что умерший имел инвалидность, полученную в результате войны, был участником боевых действий или пострадал от нацистских преследований), выплатят 650 гривен.

Зато участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительный труд, а также дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу противника, получат 450 гривен.

Гражданам Украины, которые не подпадают ни под один из вышеперечисленных статусов, единовременная денежная помощь не предоставляется.

Напомним, ранее мы рассказывали, где и как украинцы могут получить выплаты от 5 тыс. грн.

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