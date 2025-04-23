Кто из военных имеет право на доплату к зарплате в мае

В мае 2025 года украинские военные будут получать не менее 20 тысяч гривен денежного довольствия. Кроме базовой зарплаты предусмотрены дополнительные выплаты и единовременные вознаграждения для отдельных категорий защитников.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", на военных не распространяются нормы Кодекса законов о труде. Об этом пишет "Новости.live".

Уровень их денежного довольствия зависит от нескольких факторов:

должности;

воинского звания;

квалификации;

срока и условия службы.

В 2025 году минимальная гарантированная государством сумма составляет 20100 грн. Однако эта сумма может значительно возрасти благодаря надбавкам и премиям.

В зависимости от специфики службы, военным могут начисляться доплаты за:

научные степени;

почетные и спортивные звания;

работу в условиях повышенной секретности;

другие особые условия службы.

Доплаты за участие в боевых действиях

Военнослужащие, участвующие в боевых действиях, имеют право на ежемесячную надбавку в размере 100 000 гривен. В зависимости от зоны выполнения боевых задач сумма вознаграждения может составлять 30 000, 50 000 или 70 000 гривен.

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Одноразовые премии и помощь

Некоторые военные также могут рассчитывать на единовременные дополнительные выплаты:

морская служба - до 2 окладов 13-го тарифного разряда в сутки (не более 20 суток);

- до 2 окладов 13-го тарифного разряда в сутки (не более 20 суток); прыжки с парашютом - 3 оклада за каждый скачок + доплата за усложненные условия;

- 3 оклада за каждый скачок + доплата за усложненные условия; работы по разминированию – до 20 окладов;

– до 20 окладов; водолазные работы – до 10 окладов;

– до 10 окладов; боевое дежурство – до 20 окладов 13-го разряда.

Денежная помощь при заключении первого контракта

При подписании первого контракта военнослужащие получают единовременную выплату:

24 224 грн - для рядового состава (8 прожиточных минимумов);

- для рядового состава (8 прожиточных минимумов); 27 252 грн - для сержантов (9 прожиточных минимумов);

- для сержантов (9 прожиточных минимумов); 30 280 грн - для офицеров (10 прожиточных минимумов).

Также предусмотрена помощь на оздоровление – в размере одного месячного денежного довольствия.

Таким образом, денежное довольствие военных в мае 2025 года зависит не только от базовых окладов, но и от многочисленных доплат и вознаграждений за особые условия службы.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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