Кто из военных имеет право на единовременную помощь в 100 тысяч гривен

Вернувшиеся из плена военнослужащие Украины имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тысяч гривен. Это право также распространяется на семьи остающихся в плену бойцов. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто может получить выплату

По информации Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, финансовая поддержка предоставляется после утверждения Комиссией факта пребывания лица в плену.

В состав этой Комиссии входят представители государственных органов и соответствующих организаций.

Министерство реинтеграции обеспечивает ежегодную денежную помощь в сумме 100 тысяч гривен:

бывшим пленником за каждый год их заключения;

членам семей военных, которые до сих пор находятся в плену.

Для получения этой помощи необходимо обратиться в Минреинтеграцию. Ведомство представляет подробную инструкцию, которую можно найти на их официальном веб-сайте.

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Процедура подачи заявления в рассрочку

Чтобы подать заявление в подтверждение факта лишения свободы и получения государственной финансовой помощи, нужно оформить два документа:

Заявление об установлении факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот документ представляется в специальную Комиссию при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, которая занимается верификацией факта пребывания граждан в плену. Заявление о получении государственного пособия. После официального подтверждения факта пребывания в плену граждане могут подать это заявление для получения единовременной выплаты в размере 100 тысяч гривен.

Для получения дополнительной информации или консультации по государственной помощи можно обратиться по следующим телефонам:

(044) 355-14-56

(097) 901-55-71

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