Кто сможет получить финансовую помощь в 100 тыс. грн в 2025 году: детали для украинцев

Украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда "МХП-Громади". Грантовый конкурс включает 13 регионов страны.

Об этом сообщили организаторы на официальном сайте. Как отмечено, конкурс бизнес-идей "Делай свое" организован с целью поддержки развития предпринимательства, учитывая негативное влияние войны на экономику и социальные условия в городах и селах. В рамках конкурса предоставляются микрогранты для создания, расширения или перемещения бизнеса.

Программа охватывает следующие области:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская область и г. Киев

Львовская

Полтавская

Сумская

Тернопольская

Хмельницкая

Черкасская

Черниговская

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Согласно условиям программы, участники смогут получить грант в размере от 50 тысяч. до 100 тыс. грн. грн. В то же время необходимо внести собственный вклад, который должен быть не меньше суммы гранта.

Кто может принять участие в конкурсе и как подать заявку

К конкурсу могут присоединиться жители вышеупомянутых регионов, которые:

имеют бизнес-идею и нуждаются в финансовой поддержке;

уже ведут бизнес в своем городе или деревне и хотят расширить, переместить или улучшить свою деятельность;

ветераны и члены их семей.

Направления финансирования:

приобретение необходимого оборудования;

покупка материалов для реализации бизнеса;

получение услуг, способствующих воплощению бизнес-идеи.

Организаторы напоминают, что остался последний день для подачи заявок.

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