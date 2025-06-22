Куда инвестировать в 2025: украинцам назвали перспективные направления

В сфере финансов одним из лучших инструментов для инвестирования сейчас считают облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе военные. Их главное преимущество – высокая доходность, а также стабильный валютный курс, поддерживаемый Нацбанком.

Об этом рассказал экономист Сергей Фурса. Он подчеркнул, что украинские гособлигации обеспечивают доходность на уровне примерно 16%. По словам эксперта, подобные показатели сложно найти в мире, особенно среди надежных финансовых инструментов.

"Учитывая, что Нацбанк удерживает курс стабильным и не планирует менять политику – ведь активно сдерживает инфляцию, – инвесторы фактически получают доходность в 16% в долларовом эквиваленте в год. Это очень выгодное предложение", – прокомментировал Фурса.

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Также, по словам Фурсы, сельскохозяйственная земля является привлекательным вариантом для инвестиций, ведь это актив, который:

имеет потенциал долгосрочного роста стоимости, особенно учитывая интеграцию Украины в ЕС;

устойчив к воздействию русских обстрелов;

уже сейчас может приносить прибыль из-за сдачи в аренду агрохолдингам или агрокомпаниям.

Куда украинцам не стоит вкладывать деньги

В то же время Фурса отмечает, что недвижимость – квартиры и дома – больше не является надежным инвестиционным инструментом.

Ранее этот сегмент рынка оценивали преимущественно по столице. Но из-за высокой зависимости от военных действий и обстрелов ситуация стала нестабильной и непредсказуемой.

Также, по мнению эксперта, инвестиции в золото не являются лучшим вариантом, поскольку:

существует значительная разница между ценой купли и продажи;

сложно предсказать колебания стоимости этого драгоценного металла.

"Недавно центральные банки, особенно Китай, активно скупали золото, пытаясь минимизировать зависимость от американских активов, в том числе долларов, из-за нестабильности политики президента Дональда Трампа. Это привело к значительному росту стоимости золота. Однако спрогнозировать дальнейшее направление цен на этот металл мне сложно", – подытожил эксперт.

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