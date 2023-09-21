Куда обращаться, если военную пенсию начислили неправильно

Украинское пенсионное обеспечение для военных, покинувших военную службу, регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Иногда могут возникать ситуации, когда военнослужащий сомневается относительно правильности начисления его пенсии. О том, как поступать в таком случае, рассказал портал "На пенсии".

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Эксперты рекомендуют обращаться не только в местное отделение Пенсионного фонда, но и в областной Пенсионный фонд, а также в Пенсионный фонд Украины, который находится по адресу: г. Киев, улица Бастионная, 9.

Также они отметили, что военные пенсии назначаются органами Пенсионного фонда на основе информации о финансовом обеспечении, предоставленной военкоматами. В этом случае вопрос может быть не столько в Пенсионный фонд, сколько в орган, выдавший сведения о размере финансового обеспечения и разные надбавки к зарплате военнослужащего.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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