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Куда обращаться, если военную пенсию начислили неправильно

Игорь Романько

Что делать, если неправильно насчитали размер военной пенсии

Украинское пенсионное обеспечение для военных, покинувших военную службу, регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Иногда могут возникать ситуации, когда военнослужащий сомневается относительно правильности начисления его пенсии. О том, как поступать в таком случае, рассказал портал "На пенсии".

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Эксперты рекомендуют обращаться не только в местное отделение Пенсионного фонда, но и в областной Пенсионный фонд, а также в Пенсионный фонд Украины, который находится по адресу: г. Киев, улица Бастионная, 9.

Также они отметили, что военные пенсии назначаются органами Пенсионного фонда на основе информации о финансовом обеспечении, предоставленной военкоматами. В этом случае вопрос может быть не столько в Пенсионный фонд, сколько в орган, выдавший сведения о размере финансового обеспечения и разные надбавки к зарплате военнослужащего.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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