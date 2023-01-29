Куда переехать в Германию: названы земли, принимающие украинских беженцев

Часть немецких земель уже переполнена и не может принимать украинских беженцев. Какие земли Германии готовы предоставить временное убежище и оказать необходимую помощь, читайте дальше в материале.

Как сообщается на странице немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future" в социальной сети, по состоянию на 26 января еще принимают следующие земли:

Бавария: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зиндельфинген);

Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гиссен);

Читайте также Германия предупреждает о штрафах за нелегальную работу. Цифры шокируют

Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингия: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);

Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Лебах (Лебах).

Украинцы предупреждают: другие земли сейчас украинских беженцев не принимают.

Отмечается, что распределение в землю, где нет мест, могут сделать в исключении, если: у вас там есть рабочий контракт, обучение, близкие родственники (супруг, несовершеннолетние дети)".

Объясняют, что Гамбург официально не принимает беглецов от войны в Украине. Предоставить временную защиту могут в том случае, когда у украинца есть место жительства.

"Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают это как повезет", - пишут в организации.

Какую помощь для беженцев платят в Германии

Согласно проекту федерального министра труда Хубертуса Хайля, с 1 января 2023 года ставки выплат Hartz IV будут увеличены из-за инфляции.

Больше возрастут выплаты для одиноких взрослых или родителей-одиночек — им прибавят по 53 евро, так что суммарный размер выплат увеличится до 502 евро (сейчас 449 евро).

Для других категорий социально незащищенных людей выплаты будут изменяться следующим образом:

совершеннолетние граждане – 451 евро (сейчас 404 евро);

дети от 14 до 17 лет – 420 евро (сейчас 376 евро);

дети от 6 до 13 лет – 348 евро (сейчас 311 евро);

дети до 5 лет – 318 евро (сейчас 285 евро).

По данным Центрального регистра иностранцев в Германии (AZR), к 1 ноября в ФРГ было зарегистрировано 1 019 789 человек, прибывших в страну из-за войны в Украине.

Ранее стало известно, что не все украинцы планируют возвращаться домой после войны. В статистическом агентстве назвали количество желающих остаться в Германии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !