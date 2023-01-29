Куди переїхати у Німеччину: названо землі, які приймають українських біженців

Частина німецьких земель вже переповнена та неможе приймати українських біженців. Які землі Німеччині ще готові надати тимчасовий прихисток та надати необхідну допомогу, читайте далі у матеріалі.

Як повідомляється на сторінці німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future" у соціальній мережі, станом на 26 січня ще приймають такі землі:

Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);

Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);

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Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);

Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).

Українців попереджають: інші землі зараз українських біженців не приймають.

Зазначається, що розподіл у землю, в якій немає місць, можуть зробити у винятку, якщо: у вас там є робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти)".

Пояснюють, що Гамбург наразі офіційно не приймає втікачів від війни в Україні. Надати тимчасовий захист можуть в тому випадку, коли в українця є місце для проживання.

"Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить", – пишуть в організації.

Яку допомогу для біженців платять у Німеччині

Згідно з проектом федерального міністра праці Хубертуса Хайля, з 1 січня 2023 року ставки виплат Hartz IV будуть збільшені через інфляцію.

Більше зростуть виплати для одиноких дорослих чи батьків-одинаків — їм додадуть по 53 євро, тож сумарний розмір виплат збільшиться до 502 євро (зараз 449 євро).

Для інших категорій соціально незахищених людей виплати змінюватимуться таким чином:

повнолітні громадяни – 451 євро (зараз 404 євро);

діти віком від 14 до 17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

діти віком від 6 до 13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

За даними Центрального регістру іноземців у Німеччині (AZR), до 1 листопада у ФРН було зареєстровано 1 019 789 осіб, які прибули до країни через війну в Україні.

Раніше стало відомо, що не всі українці планують повертатися додому після закінчення війни. В статистичному агенстві назвали кількість тих, хто хоче залишитися у Німеччині.

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