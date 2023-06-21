Куда поставить телевизор, чтобы он притягивал счастье и успех

Куда можно и нельзя ставить телевизор дома – народные приметы

Правильное расположение телевизора дома может привлечь удачу и счастье. Если его поставить неправильно, то это будет разрушать положительную энергетику.

Если не хотите навлечь беду, учтите советы экспертов. В частности, они отметили, что самым плохим местом, чтобы установить телевизор, является спальня.

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Считается, что черный экран телевизора может заблокировать положительную энергию дома и привести к ссорам в семье, появлению постоянных конфликтов и неудач. Также это может плохо отразиться на вашем финансовом состоянии.

По мнению экспертов, не стоит ставить телевизор и в комнатах, где спят другие члены семьи. Но самым удачным местом является гостиная.

В свою очередь в спальне должна оставаться легкая атмосфера. Это место силы и отдыха, а его не нужно загромождать. В спальне лучше ставить свечи и живые цветы.

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