'Кухонный мусор' быстро окрасит гортензию в яркий розовый цвет: советы садоводов

Гортензии обычно изменяют свой цвет в зависимости от уровня кислотности почвы. В щелочной почве цветы гортензии начинают розоветь, а в кислой – синеют.

Если почва не является щелочной или кислой, садоводы могут изменить ее, чтобы изменить цвет цветка гортензии. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы окрасить гортензию в яркий розовый цвет, понадобится яичная скорлупа. Достаточно ввести небольшое количество измельченной скорлупы в почву вокруг растения, чтобы цветы изменили цвет.

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Если вы хотите сделать свои гортензии синими, используйте кофейную гущу, но если вы хотите розовые, яичная скорлупа отличная – и это происходит довольно быстро. Яичная скорлупа полезна гортензии, поскольку содержит кальций, который укрепляет растение и улучшает рост.

Однако это работает только в том случае, если скорлупа измельчена в порошок или мелкие кусочки. Большие куски яичной скорлупы могут сохранять форму и не разлагаться.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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