Купить медикаменты по программе 'Доступное лекарство' с 1 июля станет труднее: какие изменения

С 1 июля 2023 года возвращается норма возмещения лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства" только по электронному рецепту.

Программа, обеспечивающая частичную или полную оплату лекарственных средств из бюджетных средств, была введена в 2017 году. В течение военного положения она позволяла получать лекарства по бумажным рецептам, но с 1 июля эта возможность будет прекращена, за исключением прифронтовых, временно оккупированных и активных боевых зон.

Сейчас большинство врачей и аптек в Украине работают с электронными рецептами, что упрощает доступ к лекарственным средствам через программу "Доступные лекарства". Поэтому с 1 июля норма отпуска лекарства будет действовать только по электронным рецептам.

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Однако для временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий продолжится возможность использования бумажных рецептов в рамках программы реимбурсации.

По словам начальника Управления здравоохранения Волынской ОГА Юрия Легкодуха, электронный документооборот гораздо удобнее. Это делает невозможным ошибки при обработке рецептов и позволяет точнее отслеживать использование лекарственных средств. Кроме того, если пациент нуждается в длительном лечении, он сможет получать повторный электронный рецепт дистанционно.

Программа реимбурсации "Доступное лекарство" предназначена для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний в Украине. Пациенты, нуждающиеся в амбулаторном лечении, могут получать лекарственные средства, входящие в программу, бесплатно или за небольшую плату.

В рамках программы "Доступные лекарства" украинцы могут получать бесплатно или с доплатой препараты для лечения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа, хронические заболевания нижних дыхательных путей (включая бронхиальную астму), инсулинозависимый и несахарный диабет, болезнь Паркинсона психики и поведения, эпилепсия и иммуносупрессивные препараты людям в посттрансплантационном периоде.

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