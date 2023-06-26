Купити медикаменти за програмою 'Доступні ліки' з 1 липня стане важче: які зміни

З 1 липня 2023 року повертається норма відшкодування лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки" лише за електронним рецептом.

Програма, яка забезпечує часткову або повну оплату лікарських засобів з бюджетних коштів, була запроваджена у 2017 році. Протягом воєнного стану вона дозволяла отримувати ліки за паперовими рецептами, але з 1 липня ця можливість буде припинена, за винятком прифронтових, тимчасово окупованих і активних бойових зон.

Зараз більшість лікарів і аптек в Україні працюють з електронними рецептами, що спрощує доступ до лікарських засобів через програму "Доступні ліки". Тому з 1 липня норма відпуску ліків буде діяти тільки за електронними рецептами.

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Проте, для тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій продовжиться можливість використання паперових рецептів в рамках програми реімбурсації.

За словами начальника Управління охорони здоров'я Волинської ОДА Юрія Легкодуха, електронний документообіг значно зручніший. Це унеможливлює помилки при обробці рецептів і дозволяє точніше відстежувати використання лікарських засобів. Крім того, якщо пацієнт потребує тривалого лікування, він зможе отримувати повторний електронний рецепт дистанційно.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" призначена для лікування найбільш поширених хронічних захворювань в Україні. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування, можуть отримувати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або за невелику плату.

У межах програми "Доступні ліки" українці можуть отримувати безоплатно або з доплатою препарати для лікування таких захворювань, як серцево-судинні хвороби, діабет II типу, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (включаючи бронхіальну астму), інсулінозалежний і нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки, епілепсія та імуносупресивні препарати для людей у посттрансплантаційному періоді.

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