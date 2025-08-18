Підготовка до школи-2025: скільки коштує зібрати першокласника

Новий навчальний рік уже на порозі, тож батькам доведеться подбати про всі необхідні покупки для школярів, особливо для тих, хто вперше сяде за парту. Першокласникам потрібен повний набір канцтоварів, адже все доведеться купувати з нуля, а також новий одяг і взуття.

За підрахунками Новини.LIVE, зібрати дитину в перший клас у 2025 році обійдеться у досить відчутну суму. Левова частка витрат припадає на канцтовари — зошити, ручки, рюкзак, пенал, альбоми для малювання, фарби та інші дрібниці. У середньому базовий набір у серпні цього року коштуватиме близько 3 329 грн. Вартість може коливатися залежно від магазину, бренду та часу покупки. Якщо уважно стежити за знижками, то витрати можна суттєво зменшити, проте надто дешеві товари рідко служать довго, особливо у руках активних першокласників.

Окремо треба врахувати витрати на одяг і взуття. Для урочистої лінійки хлопчикові знадобляться класичні штани, сорочка, піджак і туфлі, а дівчинці — блузка зі спідницею чи святкова сукня. Додатково потрібні спортивний костюм і кросівки для уроків фізкультури. У середньому повний комплект для хлопчика потягне приблизно на 7000 грн, для дівчинки — близько 5900 грн.

Загалом, з урахуванням канцелярії, одягу й взуття, батькам доведеться витратити від 9 000 до 10 500 грн залежно від статі дитини та обраних товарів. Це орієнтовна сума, яка може зрости чи зменшитися, якщо робити покупки вигідно або ж навпаки — віддавати перевагу дорогим брендам.

