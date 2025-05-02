Курс доллара в мае: банкир раскрыл, чего ждать украинцам

В мае 2025 года курс доллара в Украине может испытать рост. Это может быть обусловлено прежде всего экономическими обстоятельствами.

Об этом сообщил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", в комментарии для "РБК-Украина".

Среди главных факторов он отметил запланированную на июнь отмену большинства экономических привилегий от Евросоюза для украинских товаров. К тому же, важным элементом влияния станет ожидаемый рост инфляции.

Есть вероятность, что в мае индекс потребительских цен вырастет на 1,5%. Это может заставить НБУ принять дополнительные меры для поддержки гривны", – пояснил эксперт.

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Также, по его словам, следует учитывать возможное влияние американо-украинского ресурсного соглашения. Несмотря на то, что документ остается противоречивым и пока не содержит четких гарантий безопасности, его принятие может сказаться на экономической ситуации.

"Как и в прошлом месяце, нельзя исключать и политическое влияние – в частности, слухи о потенциальном завершении войны. Повышенные ожидания общества, усугубленные манипулятивной информацией, могут негативно влиять на настроение населения. Мы видим, что из-за войны украинцы стали более уязвимыми к информационным вбросам", – подытожил Лесовой.

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