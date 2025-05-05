Курс с сюрпризом: что придумали обменники и почему украинцам трудно продать доллары

В Украине обменные пункты не вправе отказывать в приеме изношенных долларовых купюр. Также клиенты могут обменивать банкноты старого образца.

Однако на практике обменники нередко игнорируют эти нормы, прибегая к довольно хитрым схемам. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале.

Адвокат объяснил, что в некоторых пунктах обмена используют следующую практику: клиент передает долларовую купюру, кассир проверяет ее через детектор, но аппарат выталкивает банкноту обратно. Это используется как повод для отказа в обмене – мол, устройство не приняло купюру, следовательно, она якобы имеет дефект.

Секрет в том, что банкноту нужно вставлять абсолютно ровно. Если она заходит даже с небольшим перекосом – аппарат ее просто не считывает и возвращает назад", – пояснил Роман Симутин.

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В случае если обменный пункт не хочет принимать слегка изношенную или старого образца купюру, следует предупредить кассира о намерении обратиться с жалобой в Национальный банк Украины.

"Вероятность того, что деньги все-таки примут – почти стопроцентная", – отметил адвокат.

Если же аргументом для отказа является то, что купюру не принял детектор, стоит настаивать, чтобы ее вставили ровно.

"И почти наверняка она пройдет проверку. Проблема решена! – написал Роман Симутин.

Какие долларовые купюры не принимает ПриватБанк

В этом государственном финансовом учреждении однозначно откажутся обменивать:

Повреждены купюры . Если у банкноты серьезные дефекты – порвана, частично уничтожена, обесцвечена, загрязнена или потеряла защитные элементы – она считается непригодной для денежного обращения и не принимается банком.

. Если у банкноты серьезные дефекты – порвана, частично уничтожена, обесцвечена, загрязнена или потеряла защитные элементы – она считается непригодной для денежного обращения и не принимается банком. Доллары, снятые с обращения. Принимаются только те банкноты, которые были выпущены с 1914 г. и позже. Выпуски, предшествующие этой дате, уже не являются действительным платежным средством и не подлежат обмену.

Раньше мы рассказывали, что украинцам массово сбывали поддельные доллары.

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