Курскую область россии атаковали неизвестные БПЛА: там горит нефтебаза (видео)

В ночь на 28 июля в Курской области россии произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников.

Об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал Mash. Фото и видео происшествия появились в местных пабликах.

В 01:00 исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил о возможной атаке дронов, отметив, что "силы и средства приведены в готовность для отражения атаки".

В то же время пропагандистский канал Mash сообщил, что около 01:50 в селе Полевая из-за атаки беспилотников возник пожар на местной нефтебазе.

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Пропагандистский Telegram-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей, писал о звуках пролета дронов и нескольких сильных взрывов в районе нефтебазы. По словам свидетелей, после взрывов в небе был виден густой дым.

В местных сообществах также появились фотографии и видеозаписи.

Позже Смирнов подтвердил информацию о пожаре на нефтебазе в Курском районе. По его словам, возгорание возникло на трех резервуарах с топливом.

"Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал. В борьбе с огнем привлечены пожарные команды в составе 82 спасателей и 32 единицы спецтехники. В настоящее время ликвидирован пожар на одном резервуаре", – сообщил глава российского региона.

Напомним, 27 июля дроны ГУР на аэродроме Оленья в Мурманской области рф атаковали дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 российской оккупационной армии.

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