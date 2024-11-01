Лавров встретился с главой МИД КНДР в Москве

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР Чо Сон Хуи. В ходе встречи Лавров подчеркнул, что отношения между КНДР и Россией вышли "на беспрецедентно высокий уровень".

Министр МИД Северной Кореи в свою очередь заявила, что ее страна будет поддерживать Россию до победы над Украиной. Об этом сообщает Reuters.

"В самом начале специальной военной операции (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины - ред.) уважаемый товарищ президент Государственного совета Ким Чен Ын отдал нам приказ непоколебимо и мощно поддерживать и помогать российской армии и русскому народу в их священной войне", - сказала чиновница.

Также Чо Сон Хуи отметила, что не сомневается, что российские армия и народ достигнут победы "в борьбе за защиту суверенных прав и интересов безопасности своего государства". Она заверила, что северная Корея будет "твердо стоять рядом" с РФ.

Сергей Лавров поблагодарил страну-партнера "за принципиальную позицию" относительно войны против Украины.

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"Мы глубоко благодарны нашим корейским друзьям за их принципиальную позицию по поводу событий, которые сейчас разворачиваются в Украине в результате политики Запада, направленной на продвижение НАТО на восток и поощрение откровенно расистского режима, на уничтожение всего российского в области образования, культуры и даже быта. Недавно они даже законодательно запретили каноническую Украинскую православную Церковь", - заявил он.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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