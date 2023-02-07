Легкие и экономные способы избавиться от неприятного запаха на кухне, если подгорело блюдо

Любая хозяйка любит, чтобы на ее кухне был порядок и пахло вкусной едой. Однако, если вы отвернулись на время и блюдо пригорело, обволок кухню неприятным запахом гари и дымом, не стоит паниковать.

UAPortal собрал для вас советы, как быстро избавиться от дыма в помещении и неприятного запаха горелой пищи. Прежде всего, что нужно сделать, это быстро выключить плиту, приоткрыть окно и включить вытяжку. Также закройте дверь на кухню, чтобы дым и запах не просачивался по всему дому.

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Чтобы быстро проветрить помещение, следует образовать сквозняк, чтобы воздух свободно циркулировал. Настольный вентилятор можно включить направить его от плиты к открытому окну.

Подгоревшее блюдо следует выбросить в закрывающееся мусорное ведро или вынести на улицу. Затем произведите влажную уборку на кухне с использованием раствора уксуса. На пол ведра воды влейте стакан уксуса. Также можно смочить в этом растворе полотенца и развесить их по кухне. Они будут впитывать в себя неприятные запахи.

Чтобы усилить результат, протрите кухонные поверхности влажным полотенцем или губкой, смоченной в растворе уксуса. Кухонная мебель тоже стоит протереть. Если есть мебель с обивкой ткани, то попробуйте ее присыпать содой и пропылесосить.

Есть и натуральные освежители воздуха, которые посодействуют убрать противные запахи из кухни.

Это следующие "ароматизаторы":

Сосна – ликвидирует резкие запахи и освежает воздух. Можно взять несколько веточек хвойных деревьев и разложить их на кухне.

Кожи из цитрусовых или сами фрукты – например, можно разрезать на мелкие кусочки лимон или апельсин, и разложить по уголкам кухни у блюдца.

Ароматные травы – поставьте кастрюлю и всыпьте в нее шалфей, полынь, мята, розмарин или лаванду, залейте горячей водой и поставьте на маленький огонь, чтобы вода закипела. Аромат душистых трав перебьет запах горелого. Также стоит попробовать такой натуральный ароматизатор: возьмите апельсин или мандарин и потолкайте в него приправу гвоздику.

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