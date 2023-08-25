Легкий летний десерт: рецепт пирожных с голубикой
Этот десерт по рецепту от Shuba делается очень просто: достаточно иметь дома слоеное тесто и свежие ягоды.
Ингредиенты:
Тесто слоеное замороженное – 400 г
Голубика – 100 г
Для крема
Масло сливочное 73% – 200 г
Молоко 2,8% – 100 мл
Яйца куриные – 2 шт.
Сахар – 100 г
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Способ приготовления:
1. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм, порежьте одинаковыми прямоугольниками и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 10-15 минут. Охладите.
2. Крем: вскипятите молоком, яйца взбейте с сахаром и тоненькой струйкой влейте в молоко, постоянно помешивая. Доведите массу до кипения, выключите огонь и оставьте до полного охлаждения.
3. Взбейте до пышности сливочное масло, постепенно введите яично-молочную массу, продолжая взбивать до однородности.
4. Смажьте кремом готовые лепешки и соедините их по два. Каждое пирожное украсьте ягодами голубики. Поставьте на час в холодильник.
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