Легкий перекус: рецепт рулетиков из цуккини на феты
Рулетики из цуккини по рецепту от Shuba – отличный вариант закуски на праздничный стол или обычный ужин.
Ингредиенты:
Цуккини – 2 шт.
Фета – 250 г
Оливковое масло – 3 ст. л.
Орегано сушеное – 1 ч. л.
Чеснок сушеный – 1 ч. л.
Приправа "Итальянские травы" – 1 ч. л.
Дополнительные:
Мед – 1 ст. л.
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Способ приготовления:
1. Фету нарежьте на большие кубики.
2. Смешайте оливковое масло и специи, полейте им фету и перемешайте.
3. Цуккини нарежьте на тоненькие слайсы.
4. На слайс цуккини выкладывайте кусочек феты и закрутите в рулетик и прощекните шпажкой.
5. Смажьте рулетики на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
6. Перед подачей полейте медом.
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