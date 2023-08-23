Легкий перекус: рецепт рулетиков из цуккини на феты

Рулетики из цуккини по рецепту от Shuba – отличный вариант закуски на праздничный стол или обычный ужин.

Ингредиенты:

Цуккини – 2 шт.

Фета – 250 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Орегано сушеное – 1 ч. л.

Чеснок сушеный – 1 ч. л.

Приправа "Итальянские травы" – 1 ч. л.

Дополнительные:

Мед – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Фету нарежьте на большие кубики.

2. Смешайте оливковое масло и специи, полейте им фету и перемешайте.

3. Цуккини нарежьте на тоненькие слайсы.

4. На слайс цуккини выкладывайте кусочек феты и закрутите в рулетик и прощекните шпажкой.

5. Смажьте рулетики на сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

6. Перед подачей полейте медом.

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