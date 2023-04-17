Легкий супчик на "после праздников": простой рецепт восстанавливающего блюда
Легкий супчик на 'после праздников': простой рецепт восстанавливающего блюда
После пасхальных праздников следует устроиться себе разгрузочный день. Даже не себе, а для своего организма, тем более если до Пасхи вы держали суровый пост, а на Пасху хорошо разговлялись.
Предлагаем вам приготовить суп на курином бульоне, в который добавляют рис и лимон. Выходит диетическое блюдо, которое очень быстро приготовить.
Читайте также: Что делать с церковными свечами из пасхальной службы: основные правила
Какие продукты нужны:
- Куриные окорочка, крылья или филе – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Сельдерей (корень) – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Рис – 1/2 стакана
- Петрушка и укроп – по 3-4 веточки.
- Соль и молотый черный перец по 1/4 чайной ложки.
Как готовить
- Из любых частей курицы сварите бульон, чтобы у вас получилось два литра жидкости.
- Процедите бульон в кастрюлю, мясо выложите в тарелку, чтобы остыло. Добавьте в бульон покрытые крупными кусками морковь, лук, корень сельдерея и варите их под крышкой 35-50 мин.
- Когда овощи станут мягкими, достаньте их на отдельную тарелку, а в бульон вкиньте рис и варите 10 минут под крышкой.
- Отваренные овощи перебейте блендером и бросьте в рис. Туда же добавьте отварное куриное мясо, которое нужно измельчить на кусочки.
- Из лимона выжмите сок, петрушку и укроп помойте, обсушите и покрошите мелко. Сок лимона и зелень добавьте в суп, посолите и поперчите и проварите еще 1-2 минуты.
Приятного аппетита!
Предлагаем также рецепт салата с оставшимися после Пасхи яйцами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!