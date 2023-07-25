Легковушка сбила двух военных на блокпосте в Киеве: один из них погиб (фото, видео)

В Святошинском районе Киева в период действия комендантского часа водитель легковушки сбил двух военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосте. Это произошло ночью 25 июля около 00:05.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. Отметили, что в результате ДТП один военный умер от полученных травм, а другой госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По данным следствия, водитель автомобиля, двигаясь по Берестейскому проспекту в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосте, говорилось в сообщении.

Также водитель легковушки протаранил другой автомобиль, в котором находились военнослужащие. Водитель получил легкие телесные повреждения.

В свою очередь правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК Украины на месте происшествия. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой – госпитализирован (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в Офисе.

Напомним, в июне в Кировоградской области произошло смертельное ДТП. Пьяный правоохранитель вез семь выпускниц, однако не справился с управлением, и авто слетело в кювет. В результате погибли три девушки в возрасте 17 лет.

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