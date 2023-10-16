Ленивый ужин: рецепт картофельной бабки по-польски

Польская бабка из картофеля по рецепту от Shuba классическим польским блюдом. Она очень вкусная и сытная.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Колбаски для жарки с творогом – 400 г

Свиная грудинка – 150 г

Лук – 2 шт.

Тмин, семена – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Колбаски и грудинку заморозьте за 30 минут до приготовления, после чего порежьте колбаски кружочками толщиной 1 сантиметр.

2. Грудинку нарежьте средними кубиками и измельчите лук.

3. Выложите грудку на сковороду и вытопите жир. Слейте большую часть жира в миску и отставьте.

4. На сковороду выложите колбаски и лук, жарьте 5 минут, выключите огонь и добавьте тмин.

5. На мелкой терке натрите картошку. Добавьте вытопленное сало, посолите и перец.

6. В смазанную растительным маслом керамическую форму выложите половину картофельной массы сверху выложите колбаски с грудинкой и луком, накройте второй частью картофеля. Выпекайте при 200 С в течение 50 минут.

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