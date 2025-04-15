Летние каникулы для школьников существенно сократили: сколько теперь продлятся

Министерство образования и науки Украины официально подтвердило дату проведения последнего звонка в школах — это произойдет 30 мая 2025, как и традиционно, в последний рабочий день весны. Соответствующая информация закреплена в постановлении Кабинета Министров №841 и в письме МОН №1/15281-24, оба документа датированы 23 июля 2024 года.

Однако 30 мая не станет днем завершения учебного процесса. Несмотря на торжества последнего звонка, обучение продлится до 30 июня — в месяц дольше обычного. Причина продолжения заключается в необходимости наверстать пропущенный материал, который учащиеся не успели овладеть из-за частых воздушных тревог, карантинных ограничений и изменений в расписании каникул.

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Летние каникулы официально начнутся с 1 июля и продлятся до 31 августа 2025 года. Таким образом, школьники в этом году будут два месяца отдыха вместо привычных трех.

Начало нового учебного года, как всегда, запланировано на 1 сентября.

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