Летний тариф на электроэнергию: сколько будут платить украинцы за 1 кВт*ч

После завершения отопительного сезона, который продлится до 30 апреля, тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным. То есть, начиная с мая и в дальнейшем, украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги пока не рассматривается в правительстве. "У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – отметил он. Об этом пишет OBOZ.UA.

Положение дел в энергетике претерпело существенные изменения

В то же время в энергетическом секторе Украины произошли значительные изменения – благодаря установлению солнечной и теплой погоды возросла активность солнечных электростанций (СЭС), что обеспечило энергосистему дополнительной генерацией. Однако необходимость в рациональном использовании электроэнергии остается актуальной, поскольку в вечернее время, когда спрос на электроэнергию растет, солнечная энергия уже недоступна, поэтому необходимо использовать альтернативные источники генерации. Это может вызвать трудности, ведь немало энергоинфраструктуры было разрушено в результате российских атак.

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Как отметили в "Укрэнерго", украинцам рекомендуется пользоваться энергоемкими приборами в дневное время – с 10:00 до 18:00. В этот период солнечные электростанции работают наиболее активно и обеспечивают избыточную электроэнергию, однако из-за ограничений их мощность иногда приходится уменьшать.

Специалисты энергетической отрасли отметили, что избыточную электроэнергию сложно компенсировать экспортом, ведь в соседних странах установлены СЭС мощностью не меньше, а иногда и больше, чем в Украине. Поэтому солнечная генерация не способна:

обеспечить эффективную балансировку энергосистемы;

гарантировать стабильное покрытие части потребления в перспективе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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